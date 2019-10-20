قال هيثم حسن، ممثل رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصرية، إن مجال الطيران المدني لعب دورا رئيسيا في النهوض بالاقتصاد المصري، ودعمه بشكل مباشر، من خلال التطور السريع الذي شهدته مصر مؤخرا، مشيرا إلى أن المراقب الجوي له دور مؤثر في تأمين وسلامة الأجواء، وتسيير حركة الطائرات وصناعة النقل الجوي.

وأضاف، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي، "كما شاء القدر أن يأتي احتفالنا بالتزامن مع احتفال القوات الجوية المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر، وذكرى انتصارات معركة المنصورة الجوية، والتي سطر خلالها أبطال مصر بحروف من نور تاريخا مشرفا، سيظل علامة فارقة في سجلات العسكرية المصرية".

وأشاد هيثم بالدور الكبير الذي لعبه الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، خلال الفترة الماضية، للنهوض بالقطاع، والتعامل بحرفية مطلقة مع مختلف التحديات.

وقال، "نحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للمراقب الجوي، لابد وأن نوجه تحية طيبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه المناسبة الطيبة، وأن نجدد العهد والوعد له، كما نهديه أسمى آيات المحبة والعرفان".

وأضاف، "كما أتقدم بتهنئة لكل العالمين بقطاع الطيران المدني، ولجميع المراقبين الجويين بشتى أنحاء العالم، والمراقبين الجويين المصريين، بهذه المناسبة الطيبة التي ننتظرها كل عام".

من جانبه قال أحمد شادي، عضو مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، إن المراقب الجوي هو سفير للبلاد عبر موجات المراقبة الجوية، مشددا على ضرورة عقد الدورات وورش العمل بشكل دوري، لتعميق الروابط والعمل على حل المشكلات النظرية والعملية، وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية، للطيران المدني الإيكاو.