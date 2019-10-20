قال عصام شيحة، الخبير القانوني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، اليوم، أنه من الضروري توثيق جرائم أردوغان في سوريا وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته عليها، موضحا أن أردوغان يلقى تأييد بعض القوى الدولية؛ ولكنه وفي القريب سيكون "كبش فداء" وسيتم تقديمه إلى العدالة الجنائية الدولية.

وأكد الخبير القانوني، أن هناك تحالف بين الرئيس التركي والجماعة الإرهابية وهو تحالف شيطاني، مشيرا إلى يفتح جبهة للقتال في سوريا من أجل تغطية انتهاكاته ضد الشعب التركي في الداخل واعتقاله الآلاف من المواطنين وقمع الحقوق والحريات.