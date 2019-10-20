أكد العميد محمد عيسى، الخبير العسكري السوري، أن التواجد الأمريكي في بلاده احتلالي خارج إطار القانون، ونوع من البلطجة الدولية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN"، أن انسحاب القوات الأمريكية يعد بمثابة تنفيذ ما تبقى من القانون الدولي، مشيرًا إلى أن سوريا هددت بشن عمليات عسكرية واسعة ضد القوات الأمريكية بمساعدة روسيا وعمل مقاومة شعبية.

وتابع، أن القوات الأمريكية انسحبت من الشمال السوري، وكانت تريد إحلال الجانب التركي، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية استخدمت الورقة الكردية لتحقيق أطماعها.

وأردف، أن الاستراتيجية الأمريكية تقتضي بعدم وجود أي علاقة أو إقامة أي تعاون استراتيجي بين سوريا والعراق، حيث إن الأخير يشكل عمقا استراتيجيا للأول، كما يمكن إقامة منطقة اقتصادية وعسكرية كبيرة للغاية وهذا ما تخشاه واشنطن، كما تريد قطع التواصل بين سوريا وإيران عبر العراق.