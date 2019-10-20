اعلنت وزارة الدفاع التونسية أن قياديا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قتل اليوم الاحد واصيب آخر خلال عملية لمكافحة الارهاب في وسط غرب البلاد، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس" إن "قياديا ارهابيا في جماعة عقبة بن نافع قتل خلال عملية لمكافحة الارهاب نفذتها القوات العسكرية والحرس الوطني في منطقة القصرين الجبلية" قرب الحدود الجزائرية، موضحا أن "ارهابيا" آخر اصيب خلال العملية المستمرة في المنطقة المذكورة حيث تنشط مجموعات متطرفة، من دون أن يدلي بتفاصيل اضافية عن هويتهما.

وجماعة عقبة بن نافع هي فرع محلي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وتبقى منطقة القصرين الجبلية الحدودية معقلا لمجموعات جهادية بينها جند الخلافة المرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية. وتواظب قوات الامن التونسية على تنفيذ عمليات تمشيط فيها، وواجهت تونس منذ ثورة 2011 هجمات إرهابية اسفرت عن مقتل عشرات الجنود والشرطيين، إضافة الى مدنيين وسياح اجانب.

وكانت وكالة أنباء "الشرق الاوسط"، ذكرت في وقت سابق، اليوم، ان وحدات من الحرس الوطني بولاية القصرين التونسية، تمكنت من القضاء على عنصر إرهابي بجبل "السيف"، وذلك في إطار عملية أمنية إستباقية، وأوضح مصدر أمني - في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة لمساندة مجهودات الوحدات الأمنية، مشيرا إلى أن العملية مازالت جارية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.