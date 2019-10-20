أعلن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، نقل 23 أسرة حتى الآن من محور التوفيقية بالمطرية إلى مدينة بدر، في إطار أعمال إزالة المباني والتعديات على محور التوفيقية بالمطرية وربطه بمؤسسة الزكاه بالدائري، للحد من الضغط المروري بتلك المنطقة.

وأضاف، لـ"الوطن"، أن المستهدف إزالة 37 عقارا بمحور التوفيقية بالمطرية مع توفير وحدات سكنية بديلة لسكان العقارات، التي جرى إزالتها للمستحقين، طبقا لكشوف الحصر بأحد مشروعات الإسكان بالقاهرة، لإنشاء محور التوفيقية بطول 2.3 كيلومتر للربط بين المطرية ومحور مؤسسة الزكاة والدائري.