أشاد المدير العام للأمن الوطني الجزائري "الشرطة"، خليفة أونيسي،اليوم، بالمجهودات التي تبذلها وسائل الإعلام الجزائرية من أجل المساهمة في الحفاظ على النظام العام وتنوير المجتمع، وقال - في كلمته أمام منتدى حول "توحيد المصطلحات الأمنية المستعملة إعلاميا" - "نثمن جهود الإعلام الوطني للمساهمة في المحافظة على النظام العام وتنوير المجتمع وهو ما سمح بتعميق الفهم للأوضاع ومسايرتها بما يحفظ مصالح البلاد والمجتمع وأوضح للرأي العام الخارجي الوجه الحقيقي لما تناولته بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي من مغالطات في حق سمعة وصورة الشرطة الجزائرية".

وأكد أونيسي، أن الشرطة الجزائرية ملتزمة دوما وبصرامة بالقوانين وبحقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة وهو ما عكسته بوضوح مواقف شخصيات ووسائل إعلام أجنبية اعترفت بالسلوك الحضاري للشرطة في تعاملها مع المواطن، وبمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر، وجه أونيسي الشكر للأسرة الإعلامية لما تحلت به من احترافية وموضوعية وحكمة وصبر في معالجة القضايا الراهنة التي يعيشها المجتمع.