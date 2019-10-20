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ابتكار حافظة موبايل من الجلد الصناعي تستجيب للمسات المستخدم

ابتكار حافظة موبايل من الجلد الصناعي تستجيب للمسات المستخدم

"كل ما يشوف النار يهدا".. طفل في دار أيتام وراء حرق عقار أكتوبر 8 مرات

"كل ما يشوف النار يهدا".. طفل في دار أيتام وراء حرق عقار أكتوبر 8 مرات

الأربعاء.. الحبيب علي الجفري ضيف الصالون الثقافي بالشباب والرياضة

الأربعاء.. الحبيب علي الجفري ضيف الصالون الثقافي بالشباب والرياضة

أستاذ تحلية المياه: 70% من دول الخليج تعتمد على المعالجة الحرارية

أستاذ تحلية المياه: 70% من دول الخليج تعتمد على المعالجة الحرارية

طالب يدخل المدرسة ببندقية.. ورد فعل مفاجئ من مدرب كرة القدم

طالب يدخل المدرسة ببندقية.. ورد فعل مفاجئ من مدرب كرة القدم

محافظ المنطقة الروتارية يفتتح معرض مصرية بحضور فاروق الباز

محافظ المنطقة الروتارية يفتتح معرض مصرية بحضور فاروق الباز

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سيُكمل عامه الـ18 نوفمبر المقبل.. هل سيتغير موقف راجح القانوني؟

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الأمطار قد تصل للقاهرة.. الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة الثلاثاء

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