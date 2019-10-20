أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان في كافة المجالات، مشيراً إلى العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وجاء ذلك خلال لقاء حمدوك مع مبعوث "الإيجاد" للسلام بدولة جنوب السودان السفير إسماعيل واني.

وذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان، أن "واني"، امتدح مساعي الحكومة الانتقالية، بخصوص تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، موضحا أن تحقيق السلام بجنوب السودان ينعكس إيجابا على تعزيز الاستقرار بالسودان.

وفي سياق آخر، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، استعداده للعمل سويا مع القيادة الجديدة في السودان، لإنجاح برامج الأغذية العالمي في البلاد، واصفا ماحدث في السودان بـ "الغد المشرق والواعد"، والتقى بيزلي، في الخرطوم، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، كلا على حدة.

وأشاد البرهان، بالبرامج التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، ودوره في تقديم المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء السودان، متعهدا بتذليل كافة العقبات لإنجاح البرامج التي تهدف لخدمة مستحقي الدعم.

من جانبه، أعرب بيزلي عن شكره لرئيس مجلس السيادة السوداني، على تفهم مهمتهم، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار تحديد أولويات عمل البرنامج في الفترة المقبلة، وأكد المسؤول الدولي، لرئيس الوزراء السوداني، وقوف برنامج الغذاء العالمي مع الحكومة الانتقالية، في مساعيها لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن، مبديا الاستعداد لتقديم أي نوع من الدعم للسودان.من جانبه، رحب حمدوك بمبادرة برنامج الغذاء العالمي، واستعداده للتعاون مع الحكومة السودانية