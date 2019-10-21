أكد فادي عاكوم، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك شبه إجماع من معظم السياسيين والمراقبين للوضع في لبنان أن الورقة الإصلاحية التي يّلوح بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لن تحقق النتيجة المرجوة منها، موضحًا أن الشارع اللبناني سيتجه إلى المزيد من الاضطرابات لأن الوعود الموجودة في الورقة الإصلاحية كانت من المفترض أن تتم منذ عشرات السنوات.

وأضاف "عاكوم"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، اليوم، أن الورقة الإصلاحية بها أمور عادية مثل الحد من التلوث وهذا من العيب التطرق اليها في عصرنا هذا، موضحًا أن المشكلة الأساسية ليست مع الحكومة الحالية، بل مع النظام المالي والسياسي والاقتصادي ككل، حيث لم تشهد لبنان أي إصلاحات اقتصادية.

وتابع، "الورقة الإصلاحية لم تتطرق إلى ما يحدث من اقتسام ثروات الدولة بين الزعماء السياسيين، لم يتم التطرق فيها لسلاح حزب الله وقرار السلم والحرب، الأمر أكبر من مجرد ورقة إصلاحية، هذه الورقة أشبه بحبة منوم قليل المفعول لتخدير به الشعب اللبناني كما تعود على التخدير خلال السنوات الماضية".