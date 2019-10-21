ظافر عابدين يشارك في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا ومنى ذكي

قال الفنان التونسي ظافر عابدين، إنه يعمل حاليا على تصوير فيلم جديد مع الفنانة نيلي كريم: "سيتم الإعلان عنه قريبا".

وأضاف "عابدين" خلال استضافته ببرنامج "القاهرة الآن" والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "العربية الحدث" أنه يعمل حاليا على فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا والنجمة منى ذكي، وهو من إنتاج وليد صبري: "فيلم مختلف ونوعية أخرى لم أشارك بها من قبل في مصر".

وأوضح أنه يقوم بالتمثيل في مسلسل أجنبي أمريكي، وأتم تصويره منذ أسبوع: "مسلسل مهم جدا".

وأكد أنه تخرج من جامعة التمثيل بإنجلترا، وبدايته كانت هناك: "أحب أجمع بين الاثنين، أكون موجود في العالم العربي، وعلى الساحة الدولية".