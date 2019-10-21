في أولى حلقاتها.. لميس الحديدي تنتقد "الهزار" مع فتيات لبنان

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، في أولى حلقات برنامجها "القاهرة الآن"، رسالة إلى الفتايات اللبنانيات بعد إطلاق حملة "اللبنانيات جايين مصر"، قائله: "وسط ما المواطنين اللبنانيين في الشارع بتطالب بإسقاط نخبة كاملة، فيه شوية شباب متخيلين أن دمهم خفيف وكانوا بيتكلموا على البنات اللبنانيات في المظاهرات، هزار دمة تقيل جدا".

وأضافت "الحديدي"، في برنامجها المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن ما لفت انتباه هؤلاء هو ليس اهتمام المرأة اللبنانية بالوقوف في تلك التظاهرات أو وجودها بجانب الرجل لتغيير مستقبل لبنان، ولكن ما اهتموا به هو شكل الفتاة اللبنانية: "أمر مزعج جدا ويدعوا لكثير من الألم والآسى".

وتابعت: "تحية كبيرة جدا لكل اللبنانيات والنساء اللبنانيات، ولكل من كتبوا بوستات غريبة، عيب أرجوك حاول تفكر أن تلك المرأة نزلت إلى الأرض لتقف من أجل بلدها ووطنها وقضيتها".