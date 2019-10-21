تمكن ضباط مباحث مركز دار السلام بسوهاج، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزل عامل، وتم ضبط 4 طبنجات و2 فرد خرطوش صناعة محلية وأدوات التصنيع.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز دار السلام بقيام "عبد العظيم.ع.أ" 59 عاما عامل، ومقيم مركز دار السلام بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة والاتجار فيها بمسكنه.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المذكور وبتفتيش مسكنه تم ضبط 3 طبنجات عيار 8.5 مجهولة الماركة، وطبنجة عيار 9 مم مجهولة الماركة، فرد روسي محلي الصنع، فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، 4 خزينة طبنجة، 30 طلقة عيار 8.5، و10 طلقات عيار 12، و10 طلقات آلي وأدوات التصنيع والإصلاح عبارة عن 7 هياكل تستخدم فـي صناعه الطبنجات، 3 أبرة ضرب النار، 9 سوستة تستخدم كالياي لأسلحة ناريه، 3 مبرد حديد.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة وبحيازته للأسلحة المضبوطات بقصد الاتجار.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة