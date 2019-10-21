نوهت السفارة الإماراتية في العاصمة اللبنانية بيروت، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالسفارة، منذ بداية الاحتجاجات هناك، يديرها أعضاء البعثة، ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية، بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.

وعبر سلسلة من التغريدات نشرتها السفارة الإماراتية على حسابها في "تويتر"، أشارت إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت بأن الجهود لا تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وسبق أن حذرت وزارة الخارجية الإماراتية، مواطنيها، من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، في ظل استمرار مظاهرات شعبية حاشدة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية، والسياسات الحكومية التقشفية التي يشهدها لبنان لليوم الخامس على التوالي.