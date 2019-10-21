تفقدت وزيرة الثقافة، وعمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، المتحف الوطني في العاصمة الصربية بلجراد، وشرحت بويانا بوريس برشكوفيتش مدير المتحف، محتوياته من مقتنيات وأعمال فنية يعود تاريخها للعصور الأولى حتى العصر الحديث.

وأشادت الوزيرة بالعرض المتحفي وما يضمه من مقتنيات، لافتة إلى الاتصال الوثيق بين الفن والفنانين في مصر وصربيا، كما أكدت أهمية التعاون المشترك في مجال المعارض والمتاحف باعتبارها مكونا أساسيا في ذاكرة الدولتين، يساهم في تشكيل الوعي الجمعي وترسيخ الهوية.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تفعيل النشاط الفني من خلال مسرح المتحف، الذي استضاف احتفالات مصر بثورة يوليو كأول عيد قومي في تاريخه من خارج صربيا.

برشكوفيتش: مصر دولة الثقافة والتاريخ والفن

من جانبها، أعربت برشكوفيتش عن اعتزازها بالزيارة التي تعد انطلاقة للتعاون في مجال المتاحف بين البلدين، مؤكدة أنّ مصر دولة الثقافة والتاريخ والفن.

وأشارت برشكوفيتش إلى دراسة توقيع اتفاقيات شراكة لتبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال، خاصة في ترميم وحماية المقتنيات من خلال الهيئات الثقافية المتخصصة في مصر وصربيا.