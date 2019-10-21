تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم، مراسم تخريج الدفعة الأولى لبرنامج رفيق المسن، إذ يتم تخريج 51 شابا من الذين أتموا البرنامج التدريبي، وتوزع الشهادات عليهم في احتفال يشهده القائمين على البرنامج والجمعيات الشريكة.

وأكدت التضامن في بيان عنها أنّه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية مصطفى محمود، بهدف تقديم خدمات الرعاية الطبية لكبار السن داخل دور المسنين على مستوى 22 محافظة، في إطار التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.

يأتي برنامج "رفيق المسن" تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمعهد القومي لعلوم المسنين جامعة بني سويف، وعدد من الجمعيات الأهلية، ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن غير القادر على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية داخل أسرته.