انطلق، اليوم، سباق انتخابات نادي القضاة، المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر الجاري، وتلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، حتى ظهر اليوم، عددا من طلبات القضاة وأعضاء النيابة العامة الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

كان في مقدمة المتقدمين بأوراق ترشحهم على رئاسة النادي المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة الاستئناف، كما قدم المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أوراق ترشحه أيضا على منصب الرئيس.

وبالنسبة للمقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين، فقد تقدم له المستشار عبدالستار إمام، ممثل المتقاعدين بمجلس الإدارة المنتهية ولايته.

وفيما يتعلق بمقاعد المستشارين البالغ عددها 5 مقاعد بمجلس الإدارة، تقدم للمنافسة عليها المستشارين: أحمد هارون، وياسر عكاشة، أحمد رجب، وأحمد محمد سليمان.

وبالنسبة لمقاعد القضاة البالغ عددها 5 مقاعد أيضا بمجلس الإدارة، تقدم للمنافسة عليها المستشارين: أحمد عبد الراضي ثابت، أحمد سمير زين الدين، وعلاء العش، فيما لم يتقدم على مقاعد النيابة العامة البالغ عددها أيضا 5 مقاعد سوى المستشار مصطفى محمد عبدالعال.

وتتلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية لنادى القضاة طلبات الترشح، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة حتى 27 أكتوبر الجاري، عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء.

وتجرى الانتخابات الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل، وتجرى الانتخابات الكلية لنادى القضاة على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.