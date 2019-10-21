حاولت طالبة بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى أحد المباني بالكلية، لكن تدخلت زميلاتها في اللحظات الأخيرة لإنقاذها.

وقال مصدر بجامعة الزقازيق لـ"الوطن" إنهم فوجئوا بصعود الطالبة أعلى سطح أحد المباني بكلية التربية الرياضية، محاولة إلقاء نفسها إلا أن زميلاتها صعدوا وراءها وتمكنوا من إنقاذها، مشيرا إلى أنها حاولت الانتحار بسبب مرورها بأزمة نفسية.

وأضاف أنه تم نقل الطالبة إلى مستشفى الزقاريق الجامعي لججزها تحت الملاحظة، تحت إشراف الدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية الطب، حيث تبين أن هذه ليست المحاولة الأولى للطالبة للانتحار.

وأشار المصدر إلى أن رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عثمان شعلان، يشرف على متابعة الحالة الصحية للطالبة، وقررإجرا الفحوصات والتحقيقات اللازمة للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.