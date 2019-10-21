تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الغربية، اليوم، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية من المواطنيين بدائرة القسم.

تلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، والنقيب سمير بحيري معاون المباحث، من ضبط " م.ع.م.س" عاطل، و" ا.م.م.ح" لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقات سابقة. تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.