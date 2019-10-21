وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والمواقع في القاهرة في أغسطس 2018.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل كل مكونات البنية التحتية للسكة الحديدية، من وحدات الطاقة والإشارات والاتصالات وأنطمة التحكم المركزية والأنظمة الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.

ويتكون المشروع من أربعة أجزاء، تضم إصلاح البنية التحتية الأساسية لمكونات الخط الأول لمترو القاهرة، وشراء وتركيب نظام تخطيط لموارد المشروع، والإشراف على أعمال التشييد، ومهام التعاون الفنى.