سقطت أمطار غزيرة بطريق "مطروح - سيوة" الصحراوي الممتد بطول 320 كيلومترا، واشتدت الأمطار في بعض المناطق.

وقال فرج أبوشملة، من أهالي مطروح، إن بئر كبير يسمى "بئر الحلو" في الصحراء امتلئ بمياه الأمطار، متابعا: "الحمد لله المطر بيجي علينا بالخير".

ورصدت "الوطن" بالصور سقوط الأمطار بالقرب من بئر الحلو بصحراء مطروح عند الكيلو 90 طريق "مطروح - سيوة".

وكانت هيئة الأرصاد أكدت عدم الاستقرار يشمل انخفاضا في درجات الحرارة وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء وغياب للشمس فترات طويلة من اليوم، وسيكون هناك أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على أغلب أنحاء الجمهورية، خلال فترة عدم الاستقرار.

وتابعت أنّ الأمطار ستبدأ من أقصى السواحل الشمالية الغربية من السلوم ثم تتجه للداخل نحو الوجه البحري والقاهرة والدلتا، وتكون شديدة وتصل للسيول متوسطة الشدة على الأماكن التي توجد بها مرتفعات جبيلة مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وأماكن متفرقة من شمال الصعيد.