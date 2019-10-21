الشروط المطلوبة وطريقة التقديم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجته لشغل وظائف شاغرة لتخصصات مختلفة للعمل بفروع بالقاهرة كالتالي:
Head of Learning & People Devepment
ويشترط في المتقدمين التالي:
المعرفة ببرامج "Microsoft Office"
الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.
الحصول على درجة ماجستير أو دبلومة بمجال العمل.
خبرة تتراوح بين 10: 15 عام.
ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــــا.
HR Generalist
ويشترط في المتقدمين التالي:
العلم بقواعد الموارد البشرية.
الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.
ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــــا.