بحث الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع وفد "أسبوع المياه" الهولندي، بمكتبه بالديوان العام، بحضور الدكتور عاطف غنيم، ممثل وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والمهندس علاء عفيفي، مدير مديرية الزراعة بالشرقية، اختيار أحد المواقع لتنفيذ تجارب للتحكم في الصرف الزراعي المغطي، وذلك على هامش ورشة العمل المنعقدة بالقاهرة بمناسبة أسبوع المياه خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجاري.

وأوضح المحافظ أن الوفد الهولندي سيختار أفضل الأماكن لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي، تمهيدا للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وذلك بالتعاون المتميز بين وزارتي الزراعة والري ومعهد بحوث الصرف.

وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضية المياه والحفاظ عليها من الهدر، واتباع كافة السبل الممكنة والوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الزراعة وري الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحلية مياه الصرف، واستخدامها في الزراعة، وذلك للحفاظ على كل نقطة مياه نظيفة، واستخدامها بالشكل الأمثل باعتبار قضية الحفاظ على المياه من الاستهلاك قضية أمن قومي.

من جانبه أوضح المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة، أن الوفد الهولندي سيزور قرية ميت ريدين التابعة لمركز أبو حماد، والتي تشهد تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي المغطى لري المحاصيل الزراعية لتوفير المياه، والحفاظ عليها من الهدر، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث الصرف.