أعلن مسؤولو الجمارك في إندونيسيا، اليوم، اعتقال أربعة أجانب لاتهامهم بمحاولة تهريب مخدرات إلى جزيرة "بالي"، ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن رئيس مصلحة الجمارك في مطار "نجوراه راي" الدولي في جزيرة "بالي" هيماوان إندارجونو قوله إن الأجانب الذين تم اعتقالهم هم سيدتان تايلانديتان وأخرى روسية ورابع فرنسي.

وأضاف هيماوان، أنه تم إلقاء القبض على التايلانديتين يوم 13 أكتوبر الجاري عند وصولهما إلى المطار، فيما تم اعتقال الروسية والفرنسي بعد ثلاثة أيام من قبل ضباط الجمارك.

جدير بالذكر، أن إندونيسيا لديها قوانين صارمة للغاية بشأن المخدرات، وفي بعض الأحيان يتم إعدام المهربين المدانين.