تركيب محولات كهربائية جديدة لزيادة سرعة الإنترنت ببورسعيد

بحث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتركيب محولين كهربائيين لتدعيم خطوط الربط والكوابل البحرية الدولية والتحول الرقمي وزيادة سرعة الإنترنت ببورسعيد.

يأتي ذلك في إطار المشاركة في أعمال البنية التحتية للتحول الرقمي بالمحافظة، وزيادة سرعة الانترنت.

وأشاد المحافظ، خلال الاجتماع، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية، وذلك بتوصيل كابلات الفايبر لأكثر من 580 منشأة وهيئة حكومية لإعلان المحافظة الأولى الرقمية على مستوى الجمهورية.

وقرر الغضبان تشكيل لجنة من التخطيط العمراني والإدارة الهندسية والإسكان لمعاينة الموقع المقترح لتركيب المحولات الكهربائية وتحديد المقابل الانتفاع السنوي.