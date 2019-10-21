أعلن رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الروسية ألكسندر آكوفينكو، اليوم، أن الأمم المتحدة ستستمر في دورها الرائد على الرغم من جميع الاضطرابات السياسية التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن، مؤكدا- في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن الأمم المتحدة ستقاوم بالتأكيد جميع التحديات السياسية العالمية".

وأشار آكوفينكو، إلى أنه على الرغم من بدء الولايات المتحدة مرة أخرى في استخدام الآليات الثنائية على الساحة الدولية بدلًا من استخدام الآليات متعددة الأطراف، وسعيها لتدمير المؤسسات والاتفاقات الدولية، إلا آن المنظمات الدولية رفيعة المستوى مثل الأمم المتحدة، ستظل باقية ومستمرة في عملها"، وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الأمم المتحدة هي المنظمة الوحيدة القائمة على أساس القانون الدولي، والأهم من ذلك، أنها الجهة الوحيدة التي تحدد محركات التنمية البشرية في مختلف المجالات.