تفاءل صيني بقرب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الاستثمارات

أبدى وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، اليوم، تفاؤله بقرب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الاستثمارات المتبادلة، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء محادثات "في أقرب وقت" حول اتفاقية تجارة حرة. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في باريس، قال "يي"، إن لائحة القطاعات التي لا تزال الصين ترفض إتاحتها أمام الاستثمارات الأجنبية تتقلّص، وإن البلاد تبدي انفتاحا متزايدا مما "يخلق ظروفا مواتية لإنجاز اتفاق حول الاستثمارات المتبادلة".

وأوضح "يي"، "نحن واثقون بأن هذا الاتفاق سينجز" مع الأوروبيين، مضيفا أن المفاوضات "تحقق تقدما جيدا"، وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن "القمة التي عقدت هذا العام (بين الاتحاد الأوروبي والصين) شهدت توافقا لدى قادة الجانبين على ضرورة تحقيق تقدّم حاسم في المفاوضات قبل حلول نهاية العام، للسماح بإنجاز اتفاق نوعي في العام 2020".

وأكد "يي"، انفتاح الصين على "إطلاق محادثات حول اتفاقية تجارة حرة بين الصين والاتحاد الأوروبي"، داعيا لإجراء دراسة جدوى على المدى القصير، ومشددا على أن "الصين والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين اقتصاديين وتجاريين".

وتخوض بكين نزاعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم التجارية، بدأت تداعياته تؤثر على نمو الاقتصاد الصيني، وقال وزير الخارجية الصيني، إنه سيتم توقيع "عدد كبير" من العقود "يراوح بين 30 و40" عقدا بين بكين وباريس خلال الزيارة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين من الرابع من نوفمبر المقبل إلى السادس منه.

وأشار الوزير الصيني، إلى أن على البلدين الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي "العمل معا لتوجيه رسالة دعم مشترك للتعددية ورسالة دعم لسلطة الأمم المتحدة في مواجهة صعود الأحادية"، مضيفا:"علينا أيضا أن نوجّه رسالة مفادها أن بلدينا يحترمان القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وأن ندافع معا عن العدالة والمساواة في العالم".