عقد حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن بدمياط، اجتماعا مع رؤساء الوحدات الاجتماعية ومديري الإدارات الفنية والاجتماعية، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الهامة كالضمان الاجتماعي والجمعيات والخدمة العامة.

كما تطرق الحديث لضرورة متابعة رؤساء الأقسام بالإدارات ورؤساء الوحدات لدور الحضانات وحصر الدور الغير مرخصة وتوجيههم لاتباع التعليمات الخاصة، وكذلك تم الحديث عن ضرورة الاطلاع على قانون الجمعيات 149 لسنة 2019 وكذلك الحديث عن المشروطية الصحية وبرنامج فرصة.

كما تم التطرق لبرنامج الدعم النقدي المشروط برنامج "تكافل وكرامة"، وبعض التحديثات الخاصة بالمستخدمين ومدخلين البيانات، كما تم الإشارة إلى ضرورة الإلتزام باللجنة المشكلة لتسليم الفيزا كارت مع أهمية التحقق الميداني قبل التسليم.

وتضمن الاجتماع تكريم عدد من العاملين المتميزين في المجالات المختلفة ومدراء مكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا وفارسكور، لحصولهم على جائزة التميز الحكومي.