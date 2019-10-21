أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، عن ضبط 125 ألف و781 قرص أدوية ما بين محظور تداولها ومنتهية الصلاحية وأدوية تأمين صحي.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إنه في إطار الحفاظ على سوق الدواء وتطبيق إجراءات مكافحة المخدرات قامت حملة مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالتوجه إلى صيدلية بمدينة المنصورة وتفتيشها.

وأسفر التفتيش عن ضبط 37 صنفا بإجمالي 118 ألف و750 قرص تشمل أدوية جدول أول مؤثرة على الحالة النفسية وبدون فواتير، و17 صنف بإجمالي 5677 قرص عبارة عن أدوية منتهية الصلاحية، و9 أصناف بإجمالي 500 قرص عبارة عن أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وضبط التفتيش الصيدلي أيضا 10 أصناف بإجمالي 665 قرص عبارة عن أدوية تأمين صحي مختومة بخاتم الصحة والسكان محظور تداولها داخل المؤسسات الصيدلية، و6 أصناف بإجمالي 195 قرصا عبارة عن أدوية عينات مجانية محظور بيعها أو تداولها داخل المؤسسات الصيدلية، وصنف واحد بإجمالي 3 أقراص خاص بالمستشفيات ولا يجوز تداوله داخل المؤسسات الصيدلية العامة.

من جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تحرير محضر بجميع المخالفات، ومصادرة جميع الأصناف بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحين صدور قرار النيابة بشأنها.