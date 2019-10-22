نفى وزير التعليم العالي، ما تردد حول تغيير اسم مدينة زويل، حيث ذكر أنه تم نقاش هذا الموضوع في الجلسة العامة بمجلس النواب لمدة 5 ساعات، ومن قبلها منذ عام كانت هناك مناقشات تدور من خلال اللجان العلمية داخل البرلمان، وداخل مدينة زويل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، "مدينة زويل ستبقى مدينة زويل وستظل، نسبة للعالم الجليل وصاحب الفكرة".

وتابع: "عندما توفي العالم أحمد زويل كانت المدينة مهددة بألا ترى النور، حينها تدخلت الدولة متمثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصدر قرارا بأن كل ما تحتاجه الجامعة يتم توفيره كأن الدكتور على قيد الحياة وأكثر كمان، إحنا أنفقنا حتى الآن 4 مليار جنيه في تجهيزات الجامعة".