قرر الفنان محمد عباس، نجم برنامج ستار أكاديمي، اعتزال الغناء، بسبب سوء وصعوبة العمل فى الوسط الغنائي والعودة مرة أخرى لعمله كمهندس ديكور.

وقال عباس، في بيان أطلقه عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "قررت أرجع أشتغل مهندس ديكور عشان أعرف أعيش وأبني نفسي، لأنه صعب على الفنان الجمع بين عملين بعد أن حاولت أن أشارك في برنامج ستار أكاديمي 3 مرات منهم آخر مرة وصلت إلى النهائي، بالإضافة إلى محاولة المشاركة في برنامج آراب أيدول".

وتابع، "هناك أزمة في شركات الإنتاج ومع ذلك واجهت صعوبة في اختيار أغان لألبومي الجديد الذي أجهز له منذ عامين، وسيطرح قريبا في الأسواق ولكن لم أعد أهتم سوى بنجاحه أو فشله وهو الأمر الذى جعلني أقرر اعتزال الغناء".

وأضاف، "النجاح في الغناء حاليا أصبح إما للمطربين السوبر أو للمطربين الشعبيين اللي بيقدموا شعبي مش مفهوم أو أي محتوى ملوش لازمة".

يشار إلى أن محمد عباس طرح أول أغنية له في 2007 باسم "نظرة عينه"، وشارك في برنامج المسابقات الغنائية "ستار أكاديمي" و"آراب أيدول"، كما حصد جائزتين كأفضل مطرب صاعد في الميما أورد 2016، وأفضل مطرب صاعد في الدير جيست 2018 .