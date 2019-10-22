نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية، بحسب بيان للجيش الليبي.

وقال البيان إن الغارات نجم عنها عدة انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه الدشم، التي استخدمت من قبل المليشيات والجماعات المسلحة.

وتحذر القوات المسلحة الليبية، أي جماعة أو مليشيا مسلحة من محاولة تعريض أو تهديد أمن وسلامه قواتها المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد القوات المسلحه أو المدنيين، وأن جميع التراب الليبي تحت سيطرتها ومراقبتها، وسيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي أي مكان كان.

وأكد بيان الجيش الليبي عودة جميع الطائرات "سالمة" للقواعد التي أقلعت منها بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.