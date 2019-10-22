أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، والذي يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل شمال البلاد وصولا للوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 22 29

الإسكندرية 21 27

مطروح 22 26

بورسعيد 22 26

دمياط 22 26

الزقازيق 21 29

الإسماعيلية 20 29

السويس 20 29

العريش 20 26

شرم الشيخ 25 33

الغردقة 23 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 21 29

بني سويف 21 29

المنيا 19 30

قنا 21 34

الأقصر 21 35

أسوان 23 36

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 26 36

الرياض 22 35

المنامة 29 35

الكويت 23 38

دمشق 12 25

بيروت 23 27

عمان 14 24

القدس 16 23

غزة 20 28

بغداد 20 33

مسقط 26 32

صنعاء 08 24

الخرطوم 27 38

طرابلس 20 30

تونس 21 28