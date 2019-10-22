مقرر مؤتمر "القاهرة للمياه": نناقش مشروعات هامة لتحقيق النهضة بالقارة

قالت الدكتورة إيمان سيد، مقرر اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، إن فعاليات مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" في نسخته الثانية هو مبادرة أطلقتها وزارة الموارد المائية والري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت "سيد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الجهات الحكومية والوزارات والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات البحثية العاملة بمجال المياه؛ بخلاف حضور عدد كبير من المزارعين وطلاب المدارس، موضحه أن المؤتمر تناول أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه والبحث والابتكار لمواجهة الندرة المائية والتعاون في مجال المياه العابره للحدود؛ كونه تعاون من شأنه تحقيق تنمية مستدامة في مصر.

وأكدت مقرر اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، أن الفعاليات تقام على مدار 5 أيام وتستضيف اجتماعات وزارية واجتماعات على مستوى الخبراء ومنها اجتماع وزاري لمجلس منظمة التعاون الإسلامي بحضور 12 دولة؛ وأخر للمبادرة الرئاسية للبنية التحتية، مشيره إلى أن هناك 11 دولة أفريقية مشاركة في الفعاليات وتناقش 8 مشروعات إقليمية تساهم بتطوير القارة السمراء وتحقيق النهضة لكل أبناء القارة.