تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بقيمة 6 جنيهات في أسواق المال مع بداية التعاملات الصباحية مقارنة بالأمس، ليباع عيار 24 بـ 774 جنيهًا، مقابل 780 جنيهًا أمس.

وسجّل عيار 21 قيمة 677 جنيهًا، وبيع عيار 18 بـ 580 جنيهًا، وسجّل جنيه الذهب 5 آلاف و419 جنيهًا.