قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من جرائم القتل والتعدي بالأسلحة الخطيرة على آخرين، والتي ارتكبها أطفال بعضهم لم يتخط العشرين عاما، بمثابة جرس إنذار يُنذر بكارثة نحو مستقبل هذا المجتمع إن لم يتم معالجته من جذوره.

وأضافت فايقة، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن "انتشار مثل هذه الجرائم من قبل متهمين هم في الأصل نواة المجتمع ومستقبله المشرق كما هو المفترض، وفي سن المتلقي الذي يستقبل البيانات ليُخرج معلومات منسقة وقوية مفيدة لنفسه وللمجتمع ولمن حوله، هي جرائم في الأصل يُسأل عنها الأسرة في المقام الأول، وثانيًا الأفلام الهابطة في وسائل التلفاز والسينما".

ولفتت إلى أن المجتمع يواجه انهياراً ملحوظاً في الأخلاق والعلاقات الاجتماعية، نتيجة انتشار الأفلام الهابطة التي يرى فيها الأطفال والمراهقون القدوة في الوصول إلى النجاح من خلال العنف.

وتابعت أن الحل في عودة الثقافة المصرية إلى طبيعتها، من خلال حملات توعية ممنهجة ومخطط لها بشكل كبير، عبر تغيير خريطة واستراتيجية الأفلام والمسلسلات والبرامج، والتصدي لتلك الظواهر السلبية.