وجه النائب رضا البلتاجي طلب إحاطة استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تفعيل دور الدولة في مواجهة تفشي ظاهرة استخدام الأطفال في التسول.

وقال في طلبه، إن ظاهرة التسول هي ظاهرة خطيرة ومنبوذة في المجتمع حيث يتوزع المتسولون في وسائل المواصلات مثل المترو وأتوبيسات النقل العامة والشوارع العامة وأمام المحال التجارية والإشارات المرورية، وفي الأماكن الخطرة التي يزدحم فيها الناس عموما، كما أن هذه الظاهرة تعد بؤرة فساد لتخريج مجرمين خطرين، الأمر الذي يوشك البعض أن يحولها إلى مهنة تدر عليه أموالا طائلة مخلفة آثارا خطرة على الفرد والمجتمع على حد سواء.

وأشار البلتاجي إلى تفعيل دور الدولة في مواجهة تفشي ظاهرة استخدام الأطفال في التسول حيث تحولت هذه الظاهرة إلى مشكلة اجتماعية سريعة الانتشار، مع محاربة هذه الظاهرة وإعادة هؤلاء الأطفال إلى حياتهم الطبيعية، حيث أن هذه الظاهرة تعد بؤرة فساد لتخريج مجرمين خطرين.

وطالب البلتاجي إحالة هذا الموضوع إلى لجنة التضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة لدراسته.