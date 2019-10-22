اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، "The Irishman" للمخرج مارتن سكورسيزي، ليكون فيلم افتتاح فعاليات الدورة الـ 41 في 20 نوفمبر المقبل، حيث سيعرض للمرة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في دار الأوبرا المصرية، قبل أسبوع من عرضه على "Netflix"، وفقا لما نشره موقع "هوليوود ريبوتر".

وقال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة: "نحن متحمسون للغاية لرفع الستار الأحمر للمهرجان مع التحفة الملحمية لواحد من أعظم المخرجين في كل العصور، العبقري مارتن سكورسيزي".

الفيلم مأخوذ عن كتاب سيرة ذاتية من عالم الجريمة بعنوان "I Heard You Paint Houses" للكاتب تشارلز براندت، والسيناريست ستيفن زايليان.

وتدور الأحداث حول زعيم المافيا فرانك شيران، المعروف بلقب "الأيرلندى"، وتحوله من جندي من أبطال الحرب العالمية الثانية أثناء خدمته في إيطاليا، إلى قاتل مأجور محترف.

ويتطرق الفيلم إلى ذلك التحول في حياة البطل، أثناء التحقيق معه في اختفاء زعيم نقابة العمال الأمريكي جيمي هوفا.

يعد الفيلم هو التعاون السينمائي الأول الذي يجمع المخرج مارتن سكورسيزي مع آل باتشينو، كما يعيد التعاون مع روبرت دي نيرو منذ آخر أعمالهما معاً "Casino" عام 1995.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من ألمع نجوم هوليوود، من بينهم هارفي كيتل، جو بيشي، وراي رومانو.