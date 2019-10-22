في أوقات العمل الرسمية، قاما سائقا سيارتين حكوميتين بركنهما أمام مستشفيين حكوميين هما "الصدر والحميات"، بمدينة كفر الشيخ، ظناً منهما أنه لن يتم إتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهما، لأنهما تحملان أرقام حكومية، لكن فوجئ كل منهما بعكس ذلك حيث قام ضباط المرور بـ"كلبشتهما"، وتغريم السائقين غرامة فورية 50 جنيهاً لكل منهما على كلبشة السيارتين، فضلاً عن تغريمهما غرامتين تُضاف على ملفات السيارتين وتقدر بـ250 جنيها لكل سيارة.

وأكد العميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، أنه أمر بكلبشة السيارة الأولى والتي حملت لوحات معدنية رقم 50157 حكومة تابعة لديوان عام المحافظة، كانت تركن بطريقة خاطئة على بعد أمتار قليلة من الديوان العام، أمام أحد أبواب مستشفى الصدر المقابل للمحافظة.

وقال رشاد في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه شاهد السيارة تركن في الممنوع، فأمر الضباط المرافقين له بكلبشتها، وتغريم سائقها الغرامة الفورية القانونية ، فضلاً عن غرامة الانتظار الخاطئ، مشيرا إلى ان ضباط المرور يطبقون القانون حتى على سيارات الحكومة،"معندناش وساطة المخطئ لازم يحاسب، السيارة كانت راكنة غلط، قولتلهم كلبشوها".

أضاف مدير إدارة المرورأن السيارة ظلت مكلبشة قرابة الساعة، وان مكان انتظارها يعتبر حيويا يربط مدخل المحافظة بوسط المدينة وشرقها وغربها والموقف العمومي، موضحاً أنه جرى كلبشة سيارة اخرى تابعة لمجلس مدينة كفر الشيخ، ارتكبت نفس المخالفة بشارع عبدالهادى راضي بجوار مستشفى الحميات، وجرى تغريم السائق وإتخاذ الإجراءات القانونية.