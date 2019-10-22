أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن الجهات التنفيذية بالمحافظة انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بخطة تطوير المناطق غير المخططة وعددهم 10 مناطق تضم (ميخائيل توما، كامل عوض، دماريس، الاخصاص، عزبة شاهين، طه السبع، كفر المنصورة، عزبة الاخصاص، ماقوسة، صادق قليني)، حيث سيتم تطويرها بتكلفة تقدر بحوالي 120 مليون جنيه، مقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح المحافظ أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتطوير تلك المناطق الغير مخططة وتحديد الاحتياجات اللازمة لكل منطقة من وصلات (مياه، كهرباء، صرف صحي، رصف) تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير تلك المناطق مع صندوق تطوير العشوائيات خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتسيير وتطوير المناطق الغير آمنة، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة، محمد سيد رئيس مجلس مدينة المنيا، واللواء إيهاب زهني رئيس مركز مغاغة، والمهندس نيازي مصطفي مدير وحدة تطوير العشوائيات، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

ناقش المحافظ خلال اللقاء مشروع تطوير الأسواق العشوائية ومنها(سوق الحبشي بمدينة المنيا، سوق مسجد أبو العلا بمغاغة) حيث تتضمن مشروعات التطوير إنشاء سوق تجاري بمنطقة جديده مجاور للسوق العشوائي من مظلات معدنية، موجهاً بإعادة تخطيط عدد من الأسواق العشوائية بمراكز( ملوي، أبوقرقاص، بني مزار)، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

واستعرض المهندس نيازي مصطفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة العمال، التي تقع بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا والملاصقة لمنطقة عشش محفوظ والذي تصل تكلفته التقديرية حوالي 77 مليون و329 ألف جنيه.

وأضاف أن أعمال تطوير المنطقة تشمل إنشاء 10عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، باجمالي 218 وحدة سكنية. وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطراً على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل .