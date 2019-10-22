حصلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، على لقب "مكتبة العام"، خلال المؤتمر السنوي لمكتبات مصر العامة، الذى أقيم هذا العام بمدينة الأقصر، وتسلم أحمد الهواش مدير المكتبة، شهادة التقدير ودرع لقب "مكتبة العام".

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية دور مكتبة مصر العامة بدمنهور، باعتبارها أحد الصروح الثقافية الكبرى علي أرض المحافظة، والتى تساهم في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية، والوعي لدى الشباب وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم، بما تقدمه وتنظمه من ورش عمل وندوات وفاعليات مختلفة على مدار العام، والمساهمة في نهضة المجتمع وتطوره والمحافظة على هويته وتماسك أفراده والارتقاء بالسلوك الإنساني والحضاري.

وقال المحافظ، إن حصول مكتبة مصر العامة بدمنهور على لقب "مكتبة العام"، خلال المؤتمر السنوي لمكتبات مصر العامة، الذي أقيم هذا العام بمدينة الأقصر، يعد تتويجاً لكافة الجهود والأنشطة التى تقوم بها المكتبة، والتى تأهلت لتصبح الأفضل بين منظومة مكتبات مصر الإقليمية، كما حققت تزايدا ملحوظا في عدد الأعضاء والزائرين، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإعارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى نجاحها في تنظيم معرض دمنهور الرابع للكتاب، استكمالاً لمسيرة النجاح عبر السنوات السابقة في تنظيم المعرض، وكذا الإقبال الكبير من رواد المكتبة طوال العام على ما يقام من أنشطة ودورات تدريبية وخدمات مختلفة للكبار والشباب والأطفال.

ووجه المحافظ، بالحفاظ على النجاح واستثماره بالتوسع في الخدمات الثقافية للمكتبة، ونقل جميع الخبرات لمكتبة مصر العامة بكفر الدوار، المزمع افتتاحها الشهر القادم لتكون منارة أخرى ثقافية على أرض المحافظة.