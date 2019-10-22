أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل 197 منفذا لتوفير جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والسلع التموينية بأجود الأصناف وبأسعار مخفضة بالتعاون بين "جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان "الشرطة"، والشركة العامة لتجارة الجملة" وزارة التموين "مشروع جمعيتي"، وشركة ايجبت زون" قوات مسلحة".

وتابع المحافظ أن المنافذ تشمل عددا من الجمعيات الأهلية، ومبادرة "أهل الخير إلى أهالينا" التي تنظمها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة للقوات المسلحة، حيث يجري تسيير30 سيارة أسبوعياً على القرى الأكثر إحتياجا موزعين على مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع بتقرير شهري حجم المبيعات والمناطق التي تنزل بها تلك السيارات، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية طبقاً للاحتياج.

جاء ذلك بحضور المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب مصباح الشيخ، مدير المتابعة التموينية لمكتبه.