يتعرض عداد المياه في كثير من الأحيان إلى التلف أو السرقة أوانتهاء العمر الافتراضي له، مما يسبب الكثير من المشاكل في فواتير استهلاك المياه، ويضطر الكثير من المواطنين إلى تركيب عداد جديد بدلا من القديم، وتستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد او تالف وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف

يتقدم المنتفع أو العميل بطلب تركيب عداد جديد.

بطاقة الرقم القومي للمنتفع.

صورة لآخر فاتورة استهلاك.

يترك العميل التليفون الأرضي والمحمول البريد الإلكتروني الخاص به.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف

يتقدم العميل باستيفاء طلب الخدمة.

سداد قيمة المعاينة.

يتوجه فني الشركة للعقار لإجراء المعاينة والتأكد من تلف العداد.

ثم يتم إخطار العميل بسداد مقايسة استبدال العداد نقدا.

وبعد ذلك يتم إصدار أمر شغل للفني لرفع العداد التالف وتركيب العداد الجديد.

ثم يتم صرف العداد والأدوات المطلوبة من المخازن.

يتوجه الفنيين لتنفيذ المقايسة الختامية.

تركيب العداد الجديد والانتهاء من تقديم الخدمة.