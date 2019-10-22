سقوط أمطار خفيفة بكفرالشيخ.. المحافظ يعلن الطوارئ ويوجه بتسيير المرور 

سقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لم تؤثر على حركة السير بالطريق الرئيسية والفرعية، وقدمت إدارة المرور عددا من الإرشادات للسائقين ومطالبتهم بتوخي الحذر عند السير.

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى، بسرعة شفط المياه إن وجدت، من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية، معلنا حالة الطوارئ وذلك لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجها بالتدخل السريع وكسح جميع مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع.