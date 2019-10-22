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مصر تستضيف الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم

مصر تستضيف الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم

ضبط طن و600 كيلو جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

ضبط طن و600 كيلو جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

إعفاء قادة عسكريين وأمنيين بعد أعمال عنف أوقعت 157 قتيلا في العراق

إعفاء قادة عسكريين وأمنيين بعد أعمال عنف أوقعت 157 قتيلا في العراق

"نورا تحلم" يفوز بأفضل فيلم بمهرجان بوردو السينمائي للسينما المستقلة

"نورا تحلم" يفوز بأفضل فيلم بمهرجان بوردو السينمائي للسينما المستقلة

متنكرا في النقاب.. ضبط عامل سرق 600 ألف جنيه من عمله في الموسكي

متنكرا في النقاب.. ضبط عامل سرق 600 ألف جنيه من عمله في الموسكي

سقوط أمطار خفيفة بكفرالشيخ.. المحافظ يعلن الطوارئ ويوجه بتسيير المرور 

سقوط أمطار خفيفة بكفرالشيخ.. المحافظ يعلن الطوارئ ويوجه بتسيير المرور 

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