هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، بسحب قانون تطبيق بريكست من البرلمان، والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص، ما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 من أكتوبر.

وقال أمام مجلس العموم "إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير أو حتى إلى وقت لاحق، فسيتعين سحب النص، والذهاب إلى انتخابات مبكرة".

ومن المقرر أن يصوت النواب، ليل الثلاثاء، على جدول التبني الذي اقترحته الحكومة، وينص على إقرار النص المكون من 110 صفحات، بحلول مساء الخميس.