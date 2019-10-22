أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن بدء العمل بإصدار رخص المباني والمحلات المميكنة يوم 15 نوفمبر المقبل، ليكون في استطاعة المواطن الاستعلام عنها من أي مكان وتساعد في معرفة متخذي القرار للبيانات المطلوبة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بإنهاء كافة الاستعدادات لذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير المساعد، مع مسؤولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برئاسة اللواء محمد عزي المشرف على مشروعات المحليات، والعميد إيهاب مصطفى مدير والعميد سامح زكريا مديرا المشروع، والمهندس محمد حمدي والمهندسة ندى رأفت أخصائي الدعم الفني.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم نقل الموظفين الذين جرى تدريبهم على نظم الميكنة، لأن هؤلاء جرى إعدادهم للقيام بالوظيفة، وأنه سيتم تدريب رؤساء المراكز والمدن على نظام العمل المميكن.

واستعرض شاروبيم مع مسؤولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، آخر مستجدات العمل بنظام ميكنة وتطوير مراكز خدمة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وجدوى تنفيذها ومعوقات التنفيذ.

وأكد على أن ميكنة الجهاز الإداري من شأنها تيسير حصول المواطنين على الخدمة وتيسير قيام الموظفين بتقديم الخدمة، مشيرا إلى أن الهدف هو السرعة في تنفيذ أوامر البيانات والحصول على الخدمة.

وأوضح أن ميكنة الخدمة من شأنه حماية الموظف أثناء وبعد تقديم الخدمة من تزوير البعض للمستندات، كما يوفر النظام مختلف البيانات لمتخذي القرار.

ومن جانبه، قال اللواء محمد عزي إن هناك 4 وسائل لاستعلام المواطن عن الخدمة، وإن النظام يسهّل الحصول على الخدمة أينما كان طالبها، كما يتم إرسال الشكاوى أونلاين واستلامها كذلك. وأضاف أنه سيبدأ العمل بمركز المنصورة الأسبوع المقبل، وتأدية الخدمة يتم من خلال قنوات متعددة.