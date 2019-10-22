"الوطن" تنفرد بأول ظهور لتوأم أحمد عز وزينة

ظهر نجلا الفنان أحمد عز، التوأم زين الدين وعز الدين، للمرة الأولى في مقطع الفيديو، الذي رصد مشاجرة شقيقة والدتهما زينة، بأحد فنادق العلمين في الساحل الشمالي.

ووقف الطفلان خلال الفيديو مع خالتهما "ياسمين" شقيقة زينة، ينظران إلى مشاجرتها مع والدهما أحمد عز، ولكن لم يقتربا من الأخير.

ويوضح الفيديو، الذي جرى تصويره وقت وقوع المشاجرة، أن عز كان يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص، أحد شهود الواقعة، ويتبادلون حوارا جانبيا يتخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي، وهو ما لفت انتباه "نسرين" التي اتجهت بصحبة شقيقها، ودفعت أحمد عز في وجهه خلال جلوسه، قائلة: "أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك".

ليسألها عز متعجبا من اعتداء سيدة لا يعرفها عليه، وعندما كشفت عن شخصيتها نهض عز وتركها، واتجه إلى أمن الفندق، ليحرر محضر سب وقذف ضدها.

وأوضح هذا الفيديو حقيقة ادعاء زينة وشقيقتها، اللتان صرحتا بأقول تتنافى مع حقيقة المشاجرة المفتعلة من طرف شقيقتها، التي بادرت بالاعتداء على عز وسبه تنفيذا لوعيدها له - على حد قولها.