قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظة الدقهلية، إنه تم منح 978 مليون و563 ألف و373جنيه، في إطار المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذى يعرف باسم "مشروعك" وذلك لإقامة مشروعات تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب السوق.

وأضاف شاروبيم، في تصريح صحفي، أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات، والاستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة بشروط ميسرة.

وأكد المحافظ، أن دعم المحافظة لمشروعك باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

ومن جانبه، قال المحاسب محمد البدوي، مدير إدارة مشروعك، إن إجمالي القروض التي تم صرفها علي مستوى المحافظة، تم منحها لـ 10998 مشروعًا، وفرت 19 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015،وحتى منتصف أكتوبر الجاري، وجاءت مدن المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين، كأفضل 3 مقرات من حيث عدد المشروعات وفرص العمل بنطاق المحافظة .