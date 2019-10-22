عقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان، للتشاور والتنسيق بشأن رؤية التحرك البرلماني لمساندة التحرك الرسمي بخاصة في ظل التحديات الأفريقية الراهنة.

أوضح السفير أبو بكر الحفني، مساعد وزير الخارجية، أهمية الزيارات البرلمانية إلى الدول الأفريقية، منوها بأنه يتم التنسيق مع البرلمان بحيث يكون هناك زيارات لوفود برلمانية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ووفود أخرى يترأسها رئيس لجنة الشؤون الأفريقية.

وقال: "هناك حاجة لتوطيد العلاقات مع الأخوة الأفارقة على المستوى الشعبي والبرلماني، عن طريق عقد لقاءات مستمرة بين رئيس مجلس النواب وطلبة الجامعات الأفارقة والصحافة الأفريقية".

وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة عن ثقته وثقة البرلمان، في إدارة الدولة للملفات الأفريقية المهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بأن كل أجهزة الدولة التنفيذية وضعت خططها المستقبلية بحيث لا يضار أمن مصر المائي.

وشدد على دور وزارة الخارجية في إدارة الملفات الأفريقية وعلى رأسها أزمة السد، مطالبا بدعم الدبلوماسية البرلمانية والشعبية للتحركات المصرية في أفريقيا.

وأوضح أهمية توطيد العلاقات المصرية الأفريقية، وتفعيل أجندة مصر التي قدمتها خلال ترأسها الاتحاد الأفريقي.

حضر الاجتماع المستشار حسام الدين رضا مدير شؤون الاتحاد الأفريقي، بوزارة الخارجية.