مدبولي يشكر فريق عمل "السياحة" لجهودهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي

وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لفريق عمل وزارة السياحة، من رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ورؤساء القطاعات، ومعاوني الوزيرة ومستشاريها، الذين عملوا بدأب لتنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر 2018، وقد أطلقت الوزارة تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع في سبتمبر 2019.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى فريق عمل الوزارة بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وطلب منهم استمرار العمل بكفاءة، وبذل أقصى الجهود لتطوير هذا القطاع الذى يسهم بعوائده فى التنمية الاقتصادية بوجه عام.