أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية تضافر كافة الجهود للحد من الزيادة السكانية، من خلال تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الخطط والبرامج التنموية وكافة أوجه الحياة بالمجتمع.

وأشار إلى أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة فى المجال السكاني، خاصة الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والتضامن الاجتماعي والصحة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة فى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطرها مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وفى السياق، عقد اليوم، بديوان عام المحافظة، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان برئاسة اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد للمحافظة، بحضور الدكتورة كريمة السلاموني مدير فرع المجلس الإقليمي للسكان بالبحيرة، ومقرر المجلس الإقليمى للسكان، ورؤساء الوحدات المحلية وممثلي الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع، الخطة التنفيذية في مجال السكان لمحافظة البحيرة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠١٩، وما تتضمنه من محاور وأهداف وأنشطة تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة، والاهتمام الكامل بالقضية السكانية ودعم جهود فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة في تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة، مع التعاون المشترك بين فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، وبين كافة الجهات الشريكة في العمل السكاني وما يتم تقديمه من خدمات.

وأوصى الاجتماع بقيام فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، بمخاطبة الشئون القانونية بالمحافظة، بدراسة مقترح جعل الحصول على شهادة محو الأمية شرط أساسي للحصول على القروض الميسرة والاستفادة من المشروعات الصغيرة، وتنفيذ مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، دوري معلومات سكاني بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية، لتنمية الوعي السكاني لديهم، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة.