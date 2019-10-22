أعلن الدكتور عبد العاطي المناعي، منسق عام مهرجان القاهرة الأول للسياحة الصحية، الذي ينطلق في فبراير 2020، عن تولي هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، رئاسة المهرجان.

وأضاف المناعي أن المهرجان، والذي ينظم هامش فاعلياته مؤتمر السياحة الصحية المصرية "فرص وتحديات"، يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال السياحة الصحية، مشيرًا إلى أن فعالياته تستمر على مدار شهر كامل، وتتضمن أنشطة متنوعة وغير مسبوقة، لعرض مقومات مصر عن السياحة الصحية المصرية، بمشاركة العديد من المؤسسات الطبية والعلاجية والسياحية والفندقية المحلية والعالمية.

وأوضح "المناعي" أن رسالة المهرجان الرئيسية هي ترسيخ الدور المصري في مجال السياحة الصحية، ووضعها في المكانة اللائقة بها على خريطة هذا المنتج الذي يعتبر من أهم المنتجات الاساسية لحركة السياحة الدولية، وليؤكد للعالم أن لدينا تاريخ وخبرة صحية وطبية وعلاجية ممتدة لمئات السنين.